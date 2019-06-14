ВРЗ сократил отставание от "Столицы" в финале чемпионата Беларуси по мини-футболу

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ до минимума сократил отставание от "Столицы" в финальной серии ХХХ чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в домашнем матче гомельчане сумели выиграть у минчан с результатом 4:1. До этого "Столица" одержала две виктории подряд - 4:2 (в гостях) и 4:1 (дома). Счет в серии до трех побед 2:1 в пользу "столичников". Следующий поединок пройдет 18 июня в Минске.

Если "Столица" выиграет, то в третий раз станет чемпионом Беларуси. Свой первый титул минчане завоевали в 2014 году, победив в финале оршанский "Витэн" (счет серии - 3:2), а в 2017 году были сильнее ВРЗ (счет серии - 3:0).

Обладателем бронзовых медалей нынешнего первенства стал "Витэн", одолевший в серии за третье место гомельский БЧ с результатом 2:1. Сначала оршанцы победили на своей площадке 6:4, затем гомельчане взяли реванш у себя дома со счетом 4:2, а в решающем поединке серии до двух побед "Витэн" вновь выиграл в Орше - 4:3.

В прошлом сезоне чемпионом Беларуси стал "Лидсельмаш", одолевший в серии за золото ВРЗ. Обладателями бронзовых наград стали спортсмены "Столицы", переигравшие "Витэн".

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" четыре золота, по три титула у "Витэна" и столичных клубов "Менск" и МАПИД, дважды золото завоевывали "Столица" и минский "Симург".-0-