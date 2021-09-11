ВРЗ впервые стал обладателем Суперкубка Беларуси по мини-футболу

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены гомельского ВРЗ впервые стали обладателями Суперкубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в могилевском спорткомплексе "Олимпиец" обладатели Кубка страны прошлого сезона в поединке за первый трофей нового сезона уверенно победили чемпиона Беларуси оршанский "Витэн" со счетом 7:3. Уже к перерыву гомельчане выигрывали 4:1, а во втором тайме еще трижды поразили ворота соперников, пропустив два мяча.

Три предыдущих сезона подряд Суперкубок завоевывал "Витэн". Этот трофей также дважды брали спортсмены "Лидсельмаша", по разу его выигрывали минские клубы МАПИД, "Дорожник" и "Столица".

Чемпионат Беларуси начнется 18 сентября. На первом этапе 13 команд премьер-лиги проведут традиционный двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Затем восьмерка лучших клубов продолжит борьбу за награды в сериях плей-офф.

В прошлом сезоне "Витэн" в финальной серии за золото обыграл ВРЗ, а в борьбе за бронзовые награды гомельский БЧ взял верх над "Столицей".

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Витэна" - пять титулов, у "Лидсельмаша" - четыре золота, по три - у "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-