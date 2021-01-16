ВРЗ вышел на второе место в чемпионате Беларуси по мини-футболу

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ победил минскую "Столицу" в перенесенном матче десятого тура чемпионата Беларуси по мини-футболу - 3:1 и поднялся на 2-е место в турнирной таблице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний матч в Гомеле стал повторением недавнего решающего поединка Кубка Беларуси, в котором ВРЗ одолел минчан в серии пенальти. Гости очень хотели взять реванш, но этого не произошло. Гомельчане вышли вперед на 18-й минуте игры, когда отличился лучший бомбардир турнира Евгений Клочко, а еще через минуту его почин поддержал Дмитрий Шимановский. В середине второй половины встречи Сергей Лавор сократил разрыв, а за минуту до финальной сирены Евгений Клочко поставил последнюю точку - 3:1 в пользу ВРЗ.

После первого круга турнирную таблицу 32-го первенства Беларуси по мини-футболу возглавляют действующие чемпионы страны спортсмены оршанского "Витэна", одержавшие 11 викторий в 11 проведенных матчах и набравшие 33 очка. Вслед за лидером идут ВРЗ - 28, на балл меньше у "Столицы", еще один гомельский клуб - БЧ - набрал 24 очка.

Бомбардирскую гонку возглавляет Евгений Клочко (ВРЗ), на лицевом счету которого теперь 16 забитых мячей.

Вторая половина чемпионата Беларуси начнется 23 января.-0-