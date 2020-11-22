Все фавориты футбольного чемпионата Беларуси добились побед

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все фавориты футбольного чемпионата Беларуси одержали победы в сегодняшних поединках предпоследнего тура. Судьба всех призовых мест решится только после матчей 30-го тура, которые пройдут 28 ноября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры первенства футболисты БАТЭ разгромили на поле "Борисов-Арены" одного из аутсайдеров турнира бобруйскую "Белшину" со счетом 5:0. Голевой дубль в этой игре оформил лидер бомбардирской гонки нынешнего первенства Максим Скавыш, в активе которого теперь 19 забитых мячей. После этого поражения бобруйчане потеряли шансы сохранить прописку в высшей лиге.

Главный конкурент борисовчан в борьбе за золото солигорский "Шахтер" не без труда переиграл в Бресте местный "Рух" - 2:1. Еще два претендента на медали добились побед на своих аренах. В Жодино футболисты "Торпедо-БелАЗа" обыграли "Ислочь" - 2:0, а в Гродно местный "Неман" одолел гостей из "Слуцка" с минимальным перевесом - 1:0. Действующий чемпион страны брестское "Динамо" переиграл на выезде "Городею" - 4:1. Минское "Динамо" в Молодечно оказалось сильнее столичного "Энергетика-БГУ" - 3:2.

Футболисты "Смолевичей", которые покидают элитный дивизион, на своем поле крупно проиграли мозырской "Славии" - 0:3. Футболисты "Минска" у себя дома разошлись миром с "Витебском" - 2:2.

Положение команд после 29 туров: БАТЭ (Борисов) - 57 очков, "Шахтер" (Солигорск) - 56, "Неман" (Гродно) - 53, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 53, "Динамо" (Брест) - 51, "Динамо" (Минск) - 51, "Ислочь" (Минский район) - 44, "Рух" (Брест) - 41, "Энергетик-БГУ" (Минск) - 38, "Минск" - 38, "Витебск" - 36, "Славия" (Мозырь) - 33, "Городея" - 30, "Слуцк" - 27, "Белшина" (Бобруйск) - 21, "Смолевичи" - 14.

Заключительные матчи 30-го чемпионата состоятся 28 ноября: "Динамо" (Минск) - БАТЭ, "Шахтер" - "Минск", "Динамо" (Брест) - "Неман", "Витебск" - "Торпедо-БелАЗ", "Ислочь" - "Городея", "Славия" - "Энергетик-БГУ", "Белшина" - "Рух", "Слуцк" - "Смолевичи".-0-