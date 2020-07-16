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16 июля 2020, 19:45

Всемирный саммит по киберспорту пройдет 24 августа в китайском Хайнане

Фото из архива
Фото из архива

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный саммит по киберспорту и ежегодная конференция по киберспорту китайской корпорации Tencent в этом году пройдут 24 августа в южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный информационный ресурс "Наньхайван".

Всемирный саммит по киберспорту проводится уже в третий раз. Первый был организован в 2017 году. Программа этого года предусматривает проведение самого саммита, ежегодной конференции по киберспорту корпорации Tencent, а также конференции по продвижению индустрии киберспорта.

Корпорация активно развивает бизнес в области высоких технологий, искусственного интеллекта и электронных развлечений. Ей принадлежат распространенные в Китае и за его пределами мессенджеры Tencent QQ и WeChat. Систематическое продвижение киберспорта корпорация начала 10 лет назад. За это время соревнования по киберспорту проводились на пекинском Национальном стадионе "Птичье гнездо", а сама дисциплина была включена в Азиатские игры. В корпорации полагают, что в ближайшие десять лет киберспорт станет своего рода представителем умной индустрии, а также важной частью культурных обменов между молодыми людьми со всего мира.

Киберспортивная индустрия - одна из приоритетных отраслей экономики Хайнаня. В рамках проекта создания зоны свободной торговли на этом тропическом острове власти Китая планируют способствовать развитию современной индустрии обслуживания и высокотехнологической отрасли.-0-

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