Второй турнир по японским шахматам состоится в Минске 24-25 апреля

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй турнир по сёги (японским шахматам) на Кубок посла Японии в Республике Беларусь 24-25 апреля состоится в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в японской дипломатической миссии в нашей стране.

"За последнее десятилетие школа сёги Беларуси стала одной из сильнейших в мире за пределами Японии. Представители Беларуси неоднократно становились чемпионами Европы, - обратили внимание в посольстве. - Открытие турнира состоится 24 апреля. На нем с приветственным словом выступит Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Беларусь Токунага Хироки".

Цель проведения турнира - распространение и развитие культуры японской шахматной игры в Беларуси, а также укрепление двусторонних отношений в области спорта путем привлечения к участию в турнире любителей сёги различных уровней.

Сёги - японская шахматная игра. От обычных шахмат она отличается размером доски, количеством фигур. Но основное отличие от классических шахмат - возможность выставить сбитые фигуры противника обратно на доску в качестве своих.-0-