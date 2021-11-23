Вудкрофт о матче с "Барысом": до самого конца оставались в игре и действовали по своей системе

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт, подводя итоги матча чемпионата КХЛ с "Барысом" (2:3), остался доволен действиями подопечных, но отметил, что некоторые аспекты игры "зубров" необходимо улучшать, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу столичной дружины.

"Сегодня получилась достаточно равная игра. В принципе, такую мы ждали. Стоит отметить, что оба соперника крайне ответственно подошли к матчу. Не могу не упомянуть, как здорово наши парни вернулись в игру после пропущенной шайбы: классно отыгрались, а затем вышли вперед", - сказал Крэйг Вудкрофт.

По словам главного тренера, самое главное то, что хоккеисты до самого конца оставались в игре и действовали по своей системе. "Да, есть моменты, которые нам нужно улучшать. Думаю, этим и займемся, однако в целом есть позитив, от которого и будем отталкиваться, чтобы провести следующую встречу лучше", - отметил канадский тренер минского "Динамо".-0-