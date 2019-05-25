Выборы президента IIHF пройдут в сентябре 2020 года

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы нового президента Международной федерации хоккея (IIHF) состоятся в сентябре 2020 года. Об этом стало известно по итогам конгресса в Братиславе, сообщает БЕЛТА.
Занимающий пост руководителя этой спортивной организации Рене Фазель заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру. Швейцарец возглавляет IIHF с 1994 года. Он также отметил, что останется в хоккее, несмотря на свой возраст (6 февраля Рене Фазелю исполнится 70 лет).
Срок полномочий следующих президентов Международной федерации хоккея будет ограничен 12 годами. Кандидатуры на этот пост пока не называются.-0-
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