Выборы президента IIHF пройдут в сентябре 2020 года

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы нового президента Международной федерации хоккея (IIHF) состоятся в сентябре 2020 года. Об этом стало известно по итогам конгресса в Братиславе, сообщает БЕЛТА.

Занимающий пост руководителя этой спортивной организации Рене Фазель заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру. Швейцарец возглавляет IIHF с 1994 года. Он также отметил, что останется в хоккее, несмотря на свой возраст (6 февраля Рене Фазелю исполнится 70 лет).

Срок полномочий следующих президентов Международной федерации хоккея будет ограничен 12 годами. Кандидатуры на этот пост пока не называются.-0-