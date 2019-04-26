Выставка в Минске познакомит с традициями европейского фехтования

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Европейские боевые искусства. От кузницы Вулкана до искусств Марса" позволит гостям и жителям Минска познакомиться с традициями европейского фехтования. Это отметил сегодня на пресс-конференции, посвященной открытию выставки в Художественной галерее Михаила Савицкого, коллекционер, основатель Итальянской ассоциации мастеров по оружию (AIMA), почетный консул Беларуси в Брешии (Италия) Роберто Готти, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все мы любим и изучаем историю. Выставка исторического фехтования в Минске позволит большому количеству зрителей прикоснуться к артефактам: предметам вооружения, рукописным и старопечатным книгам, произведениям живописи и графики XV-XХ веков, это хорошая площадка для популяризации данного вида спорта и истории. Огромную помощь в организации нам оказал фонд "Дирекция II Европейских игр 2019 года", - сказал Роберто Готти.

Заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов отметил уникальность данной выставки. "Я думаю, выставка будет пользоваться большой популярностью у зрителей. Мы провели огромную работу, чтобы гости и жители Беларуси смогли прикоснуться к этой истории", - добавил он.

Выставка в Художественной галерее Михаила Савицкого будет работать до 15 сентября 2019 года.

Показательные выступления по историческому фехтованию входят в культурную программу II Европейских игр, они пройдут 22-23 июня в Верхнем городе.-0-