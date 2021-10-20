Выступления белорусских мастеров гребли на байдарках и каноэ в 2017-2021 годах обсудили в НОК

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета состоялось заседание внеочередной конференции Белорусской ассоциация каноэ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

В мероприятии приняли участие президент НОК Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, председатель Белорусской ассоциации каноэ Валентин Байко, представители региональных структурных подразделений, тренерский и административный состав ассоциации.

Обсуждались итоги выступления белорусских мастеров гребли на байдарках и каноэ в спортивном цикле 2017-2021 годов. В частности, олимпийской регаты, которая проходила в столице Японии с 23 июля по 8 августа 2021 года. По ее итогам белорусская дружина завоевала серебро в гонках женских байдарок-четверок на дистанции 500 м. Медалистками Игр в Токио стали Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок.-0-