Заключительный этап Кубка мира по биатлону стартует спринтерскими гонками

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спринтерскими гонками стартует сегодня в Эстерсунде (Швеция) заключительный этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В состязаниях на 7,5 км с двумя огневыми рубежами у женщин первой из белорусок на дистанцию под третьим номером отправится Динара Алимбекова. Анна Сола стартует 22-й, Ирина Кривко - 49-й, а Елена Кручинкина будет 85-й.

В мужских стартах на 10 км с двумя огневыми рубежами Беларусь представят Сергей Бочарников (3-й стартовый номер), Антон Смольский (9), Максим Воробей (45), Дмитрий Лазовский (69) и Никита Лобастов (94).

Женская гонка начнется в 14.30, мужская - в 17.30.-0-