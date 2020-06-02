Защитник "Шахтера" Никола Антич в четвертый раз в сезоне вошел в символическую сборную тура чемпионата Беларуси

Никола Антич (справа) во время матча с минским "Динамо"

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербский защитник солигорского "Шахтера" Никола Антич в четвертый раз в сезоне попал в символическую сборную тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА. Еще один представитель "Шахтера" Виталий Лисакович в третий раз в сезоне вошел в число 11 лучших футболистов тура. Также в команду 11-го тура включены Антон Чичкан, Яков Филипович (оба - БАТЭ, Борисов), брестские динамовцы Сергей Кисляк и Павел Савицкий, признанный лучшим игроком минувшего тура, Габриэль Рамос ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Антон Матвеенко ("Витебск"), Максим Яблонский ("Неман", Гродно), Юрий Недашковский ("Славия", Мозырь) и Дмитрий Гирс ("Энергетик-БГУ", Минск). Результаты матчей 11-го тура: "Рух" (Брест) - "Динамо" (Брест) - 1:4, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Смолевичи" - 2:1, "Белшина" (Бобруйск) - "Славия" - 2:3, "Городея" - "Неман" - 0:2, "Динамо" (Минск) - "Шахтер" - 0:1, "Минск" - "Слуцк" - 1:0, БАТЭ - "Ислочь" (Минский район) - 1:0, "Энергетик-БГУ" - "Витебск" - 3:3. Турнирную таблицу возглавляют футболисты БАТЭ, набравшие 25 очков, на 3 балла меньше у "Энергетика-БГУ", по 21 очку в активе "Шахтера" и "Торпедо-БелАЗа". Список лучших бомбардиров возглавляют Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ") и Гегам Кадимян ("Неман"), забившие по 7 мячей. Матчи следующего тура намечены на 5-7 июня.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!