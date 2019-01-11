Защитник "Торпедо-БелАЗ" Александр Павловец перешел в брестское "Динамо", которому запретили регистрировать новичков

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник Александр Павловец перешел из жодинского "Торпедо-БелАЗа" в брестское "Динамо". Контракт с 22-летним футболистом подписан на год с возможностью продления на такой же срок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе брестчан.
Ранее состав брестского "Динамо" пополнил форвард национальной сборной Беларуси Денис Лаптев, выступавший в солигорском "Шахтере".
Тем временем контрольно-дисциплинарный комитет ассоциации "Белорусская федерация футбола" принял решение запретить брестскому "Динамо" осуществлять регистрацию новых игроков. Это связано с тем, что ФК "Динамо-Брест" до сих пор не выплатил компенсацию гродненскому "Неману" за переход Павла Савицкого.
Футболисты брестского "Динамо" начнут подготовку к новому сезону 14 января. Первый учебно-тренировочный сбор они проведут в ОАЭ, а второй в Турции.-0-
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