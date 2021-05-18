Завершилась VIII Республиканская спартакиада суворовцев и кадет

С 12 по 15 мая на базе Витебского кадетского училища прошел второй этап VIII Республиканской спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди команд Минского суворовского военного и кадетских училищ и специализированных лицеев МВД и МЧС. Ребята соревновались в подтягивании на перекладине, плавании на 50 метров вольным стилем, стрельбе из пневматической винтовки, беге на 100 и 1000 метров, метании гранаты на дальность и военизированной эстафете. Причем в каждом виде состязаний должны были участвовать все члены команды. В итоге по сумме мест двух этапов спартакиады призовые командные места распределились следующим образом: чемпионом спартакиады стала команда Минского суворовского военного училища, вторую ступень пьедестала почета заняла команда Брестского областного кадетского училища, третью – команда специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС. В личном зачете многоборья чемпионские почести по праву достались воспитаннику Минского суворовского военного училища Притуленко Станиславу, второе место в упорной борьбе занял учащийся специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС Пахомов Сергей, на третье место вышел воспитанник Минского суворовского военного училища Шапиев Андрей. На торжественной церемонии закрытия спартакиады заместитель министра обороны, выпускник Минского суворовского военного училища 1986 года генерал-майор Андрей Владимирович Жук поблагодарил устроителей и участников за четкую организацию и проведение на высоком уровне спортивного праздника. В заключительном слове он сказал, что проигравших здесь нет. Ребята, с одной стороны, соревнуются, с другой – приобретают новые знакомства и опыт борьбы, учатся здоровой конкуренции.

Спартакиада завершилась. Республиканский совет общественного объединения "Белорусский союз суворовцев и кадет" не собирается останавливаться на достигнутом, в следующем учебном году планируя организовать и провести очередной спортивный праздник для учащихся учреждений системы кадетского образования Республики Беларусь.

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