"Зенит" сыграет с "Мальме", киевское "Динамо" примет "Баварию" в Лиге чемпионов

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В четырех группах футбольной Лиги чемпионов сегодня пройдут встречи 5-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер квартета Е мюнхенская "Бавария", уже обеспечившая себе выход в 1/8 финала, сыграет в украинской столице с аутсайдером киевским "Динамо". Во втором матче испанская "Барселона" примет на поле "Камп Ноу" португальскую "Бенфику" из Лиссабона. Положение команд после четырех игровых дней: "Бавария" - 12 очков, "Барселона" - 6, "Бенфика" - 4, "Динамо" - 1.

Чемпион России "Зенит" из Санкт-Петербурга проведет гостевой матч с аутсайдером группы Н шведским "Мальме". В Лондоне действующие победители ЛЧ футболисты "Челси" встретятся с туринским "Ювентусом". Положение команд: "Ювентус" - 12, "Челси" - 9, "Зенит" - 3, "Мальме" - 0.

В квартете F испанский "Вильярреал" примет на своей арене "Манчестер Юнайтед". Для английского клуба это будет первый матч после отставки наставника команды норвежца Уле Гуннара Сульшера. Руководить игрой команды будет исполняющий обязанности главного тренера Майкл Каррик, который до этого был ассистентом норвежского специалиста. В Берне швейцарский "Янг Бойз" будет соперничать с итальянской "Аталантой" из Бергамо. Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 7, "Вильярреал" - 7, "Аталанта" - 5, "Янг Бойз" - 3.

Лидер группы G австрийский "Зальцбург" сыграет в гостях у французского "Лилля". Испанская "Севилья" встретится у себя дома с немецким "Вольфсбургом". Положение команд: "Зальцбург" - 7, "Вольфсбург" - 5, "Лилль" - 5, "Севилья" - 3.

В остальных группах чемпионской Лиги игры предпоследнего тура состоятся завтра.

А - "Манчестер Сити" (Англия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Брюгге" (Бельгия) - "Лейпциг" (Германия). Положение команд: "Манчестер Сити" - 9, "Пари Сен-Жермен" - 8, "Брюгге" - 4, "Лейпциг" - 1.

В - "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Милан" (Италия), "Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Португалия). Положение команд: "Ливерпуль" - 12, "Порту" - 5, "Атлетико" - 4, "Милан" - 1.

С - "Бешикташ" (Стамбул, Турция) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия). Положение команд: "Аякс" - 12, "Боруссия" - 6, "Спортинг" - 6, "Бешикташ"- 0.

Бомбардирскую гонку возглавляет лидер атак "Баварии" польский форвард Роберт Левандовски, забивший 8 мячей.-0-