Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 начала подготовку к новому сезону

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 начала подготовку к новому международному сезону, который стартует в сентябре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Под началом главного тренера национальной команды Юрия Волка тренируются восемь баскетболисток - Марина Иващенко, Анастасия Сущик, Дарья Магаляс, Наталья Дашкевич, Анна Лаппо, Наталья Ануфриенко, Виолетта Кивляк и Наталья Горбачева.

Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков отметил, что предстоящий сезон для женской сборной будет очень насыщенным. Если ничего не изменится, то в конце сентября команда Юрия Волка в числе 12 лучших дружин Старого Света поспорит за награды чемпионата Европы, который пройдет в Бельгии. Также осенью у сборной U-23 запланировано участие в первых играх стран СНГ в российской Казани и молодежном чемпионате мира в Китае. Для взрослой сборной Беларуси главным стартом станет квалификационный турнир к токийской Олимпиаде, который пройдет в мае 2021 года в Австрии.

Выступление на Олимпийских играх - заветная мечта любого спортсмена, подчеркнул Максим Рыженков, и поэтому БФБ решила совместно с БК "Цмокi-Мiнск" сформировать первую женскую профессиональную команду по баскетболу 3х3, в которую войдут шесть основных игроков сборной страны. Таким образом, на протяжении всего сезона у Юрия Волка будет возможность вести качественную работу с баскетболистками, что позволит основательно подготовиться к предстоящей олимпийской квалификации. По ходу сезона девушкам не придется прерывать игровую практику в классическом баскетболе - они будут выступать в составах "Цмокi-Мiнск" и "БГУ-Цмокi".

Белорусские команды по баскетболу 3х3 в последнее время добились неплохих результатов на международной арене. В частности, в 2019 году женская и мужская сборные стали бронзовыми призерами II Европейских игр, проходивших в Минске.-0-