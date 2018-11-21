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Женская сборная Беларуси по баскетболу победила Турцию в отборе к ЧЕ-2019

Спорт 21.11.2018 | 19:39
Фото fiba.basketball
Фото fiba.basketball

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по баскетболу победила на выезде Турцию со счетом 60:56 в заключительном матче квалификации к чемпионату Европы 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая четверть встречи в Кайсери прошла в упорной борьбе. Хозяева площадки лишь перед большим перерывом смогли выйти вперед - 35:32. После отдыха подопечные Натальи Трофимовой уверенно действовали в защите и под щитом соперниц. В заключительные десять минут матча турчанки за четыре с половиной минуты до сирены вышли вперед - 54:53. Однако хозяева довольно быстро получили пять командных фолов, после которых при нарушении правил назначаются штрафные броски. Вскоре Екатерине Снытиной удалось забросить с дальней дистанции и принести три очка белорускам. Итоговый счет - 60:56.

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В шестом туре отборочного цикла в Кайсери женская сборная Беларуси обыграла Турцию - 60:56. Международная федерация баскетбола подтвердила выход нашей команды на континентальный форум.

Наиболее результативным игроком в составе сборной Беларуси стала Екатерина - 17 очков и 5 подборов. Подопечные Натальи Трофимовой также уверенно сыграли в защите, сделав 51 подбор.

Турнирное положение группы В: Турция - 11 очков (6 игр), Беларусь - 11 (6), Польша - 6 (5), Эстония - 5 (5).

Женская сборная Беларуси практически гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы. Победители групп и шесть команд, занявшие вторые места, выйдут в финальную часть чемпионата, которая пройдет в Латвии и Сербии. Окончательный состав участников станет известен сегодня после завершения всех отборочных матчей.

Ранее женская сборная Беларуси шесть раз выходила в финальную часть чемпионата Европы и наибольшего успеха добилась в 2007 году, когда завоевала бронзовые награды.-0-

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Теги
баскетбол, Беларусь, Турция, чемпионат Европы
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