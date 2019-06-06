Женская сборная Беларуси по баскетболу проведет товарищеские матчи с Латвией и Турцией

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная по баскетболу сыграет товарищеские матчи с Латвией и Турцией в Риге во время подготовки к финальной стадии чемпионата Европы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФБ.
Тренерский штаб белорусок взял в поездку следующих игроков: Александру Тарасову, Екатерину Снытину, Юлию Рытикову, Татьяну Лихтарович, Ольгу Зюзькову, Арину Мосько, Марию Попову, Анну Брич, Викторию Гаспер, Янину Инкину.
Центровая Елена Левченко продолжает восстанавливаться после повреждения, а другой лидер сборной Анастасия Веремеенко ведет подготовительный процесс к Евробаскету по индивидуальной программе. Защитник Алекс Бентли из-за занятости в клубе присоединится к сборной после 10 июня.
В Риге подопечные Наталии Трофимовой сыграют 6 июня с Латвией, а 8-го - с Турцией.
Чемпионат Европы среди женщин пройдет с 27 июня по 7 июля текущего года в Латвии и Сербии. Белоруски выступят в группе D, где их соперницами станут сборные Бельгии, России и Сербии.-0-
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