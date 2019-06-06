Женская сборная Беларуси по гандболу проиграла Норвегии в отборе к ЧМ

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по гандболу проиграла Норвегии в ответном матче в квалификации к чемпионату мира со счетом 28:31 и не смогла пробиться в главный турнир сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в Брегене для белорусок начался неудачно, соперницы из Норвегии уверенно действовали в нападении - 21:11. После отдыха подопечные Томажа Чатера наладили свои действия в защите и сократили отставание - 31:28. Наиболее результативными игроками у белорусок стали Диана Ильина и Виктория Шамановская - по шесть очков.

В первом поединке в Бресте победу одержала сборная Норвегии - 34:21. Таким образом, путевку на чемпионат мира-2019, который пройдет в Японии, завоевали скандинавские гандболистки.

Норвегия является серебряным призером мирового форума 2017 года.-0-