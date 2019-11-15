Женская сборная Беларуси заняла 6-е место на этапе КМ по конькобежному спорту в Минске

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси в составе Евгении Воробьевой, Анны Нифонтовой и Татьяны Михайловой заняла 6-е место в итоговом протоколе группы А командного спринта на минском этапе Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает корреспондент БЕЛТА. Белорусское трио показало результат 1 мин. 33,694 сек. и не смогло вмешаться в спор за медали престижного турнира. На соревнованиях не было равных голландкам с итоговым временем 1 мин. 29,230 сек. Второе место у россиянок, уступивших победительницам 0,72 сек. Третьими на финише были японки, отставшие от голландок на 0,85 сек. В мужском командном спринте в элитной группе белорусы Артем Чабан, Игнат Головатюк и Виктор Руденко замкнули десятку сильнейших дружин по итогам этой дисциплины. Их время на финише - 1 мин. 23,640 сек. Тройку сильнейших составили конькобежцы Нидерландов (1 мин. 21,163 сек.), Китая (1 мин. 21,322 сек.) и Канады (1 мин. 21,680 сек.). На старт минского этапа Кубка мира вышли 250 спортсменов из 27 стран. Организаторами турнира выступили Международный союз конькобежцев (ISU), Минский городской исполнительный комитет, Министерство спорта и туризма Беларуси, Белорусский союз конькобежцев, Национальный олимпийский комитет, республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", МКСК "Минск-Арена".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!