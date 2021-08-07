Женская сборная США по водному поло в третий раз подряд выиграла Олимпиаду

7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная США по водному поло в третий раз подряд выиграла Олимпийски игры, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финальном поединке за чемпионский титул американские спортсменки разгромили соперниц из Испании с результатом 14:5. Обладательницами олимпийской бронзы стали ватерполистки сборной Венгрии, которые в упорной борьбе обыграли россиянок со счетом 11:9. В Рио-де-Жанейро серебряными призерами были итальянки, бронзу взяли россиянки.

Завтра в мужском решающем матче сборная Греции встретится с командой Сербии. За бронзу поспорят спортсмены Венгрии и Испании. На Играх-2016 в Рио золото завоевали сербы, серебро - хорваты, бронзу - итальянцы.-0-