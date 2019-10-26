Женская сборная ВС Беларуси по парашютному спорту завоевала бронзу на играх в Китае

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Вооруженных Сил Беларуси по парашютному спорту завоевала бронзовую медаль на VII Всемирных военных играх в Китае. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Нашим армейцам еще предстоит принять участие в соревнованиях по легкой атлетике, прыжках в воду, завтра белорусы выступят в триатлоне", - рассказали в ведомстве.

На VII Всемирных военных играх в Китае, которые проходят с 18 по 27 октября, в 27 видах спорта соревнуются более 9,3 тыс. спортсменов-военнослужащих из 109 стран. В состав сборной Беларуси вошли 97 спортсменов.-0-