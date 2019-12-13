Женским спринтом в Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира по биатлону

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в австрийском Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первыми на старт выйдут женщины, которым предстоит преодолеть спринтерскую дистанцию 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Среди 105 участниц спринта четыре представительницы Беларуси: Елена Кручинкина (13-й стартовый номер), Динара Алимбекова (22), Ирина Кривко (50), Анна Сола (101).
В мужской спринтерской гонке на 10 км с двумя заходами на стрельбище также выступят четыре белорусских биатлониста: Антон Смольский (1), Сергей Бочарников (14), Роман Елетнов (53), Никита Лобастов (97). В старт-лист внесены 111 биатлонистов.
Расписание остальных стартов второго кубкового этапа:
14 декабря - женская эстафета 4х6 км (начало в 13.30), мужская гонка преследования на 12,5 км (16.55);
15 декабря - женская гонка преследования на 10 км (14.00), мужская эстафета 4х7,5 км (16.15).-0-