Женской спринтерской гонкой продолжится восьмой этап КМ по биатлону в Контиолахти

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женской спринтерской гонкой продолжится сегодня восьмой этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гонка на 7,5 км начнется в 17.30. В состав белорусской команды вошли Елена Кручинкина, Анна Сола, Динара Алимбекова и Ирина Кручинкина.

Лучший результат среди белорусских парней в аналогичной гонке 12 марта показал Антон Смольский, занявший 16-е место. Победил норвежский биатлонист Йоханнес Бё.

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Контиолахти, Фуркад - 2-й, Смольский - 16-й Норвежец без промахов преодолел спринтерскую гонку в 10 км за 22 мин. 27,8 сек. Второе место занял француз Мартен Фуркад (отставание 21,1 сек., 0+0). На третьей позиции расположился его партнер по команде Эмильен Жаклен (отставание 22,3 сек., 0+0).

Продолжатся состязания гонками преследования 14 марта. Завершится этап Кубка мира 15 марта сингл-микстом и смешанной эстафетой.-0-