Жлобинский "Металлург" одолел "Юность" и сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Президента

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты жлобинского "Металлурга" обыграли столичную "Юность" в шестом матче полуфинальной серии Кубка Президента - 5:1 (2:1, 1:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команды с самого начала предпочли действовать осторожно, разыгрывая шайбу до верного. Тем не менее опасные моменты как у одних, так и других ворот возникали достаточно регулярно. Когда время первого периода перевалило за экватор, болельщики стали свидетелями сразу трех заброшенных шайб. Счет открыли спортсмены из Жлобина на 13-й минуте встречи. Большинство своей команды реализовал Дмитрий Войтехов, которому ассистировали Антон Угольников и Александр Еронов. Менее чем через минуту преимущество "стальных волков" удвоил Руслан Журня. К этому моменту обе дружины играли в равных составах.

"Юность", впрочем, не сдалась и попыталась выровнять ситуацию. На 19-й минуте матча минчанам, игравшим в большинстве, удалась голевая атака, которую точным броском завершил Сергей Дрозд. Однако большего игрокам столичного клуба сделать не удалось, а вот хоккеисты "Металлурга" к своим голевым моментам отнеслись бережно. Во второй трети матча старания коллег по команде воплотил во взятие ворот Евгений Астанков. После второго перерыва жлобинчане отличились еще дважды силами Сергея Тополя и Василия Филяева. Оба раза хоккеисты "Металлурга" играли в большинстве.

Таким образом, жлобинчане нанесли соперникам самое крупное поражение в плей-офф за последние четыре года. Счет в серии до четырех побед стал 3:3. Решающий, седьмой поединок команды проведут в Минске.-0-