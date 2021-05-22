Жодинские торпедовцы победили "Сморгонь" в 10-м туре чемпионата Беларуси по футболу

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня завершается программа 10-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой сегодняшней встрече футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" в гостях одержали волевую победу над "Сморгонью" со счетом 3:1. В первом тайме Владислав Яцкевич с пенальти вывел хозяев вперед, а после перерыва гости трижды поразили ворота Павла Щербачени: голевой дубль оформил Павел Кленье, еще один мяч забил капитан торпедовцев Андрей Хачатурян.

Позже на поле столичного стадиона "Трактор" футболисты "Минска" примут брестское "Динамо". В Бресте местный "Рух" сыграет с гродненским "Неманом". В Борисове столичный "Энергетик-БГУ" будет соперничать со "Слуцком".

В центральном поединке этого тура действующий чемпион страны, лидер нынешнего турнира солигорский "Шахтер" одолел у себя дома минское "Динамо" со счетом 1:0 благодаря десятому голу лучшего бомбардира нынешнего первенства Дембо Дарбо. Идущий вторым борисовский БАТЭ на своей арене одержал волевую викторию над "Спутником" - 2:1. В Молодечно "Ислочь" уступила "Витебску" со счетом 0:1. В Мозыре местная "Славия" уступила гостям из "Гомеля" с результатом 2:4.

Положение команд: "Шахтер" - 30 очков (10 матчей), БАТЭ - 23 (10), "Динамо" (Минск) - 20 (10), "Гомель" - 18 (10), "Динамо" (Брест) - 17 (9), "Рух" - 15 (9), "Витебск" - 15 (10), "Торпедо-БелАЗ" - 15 (10), "Ислочь" - 13 (10), "Минск" - 10 (9), "Славия" - 8 (10), "Слуцк" - 7 (9), "Неман" - 6 (9), "Энергетик-БГУ" - 6 (9), "Сморгонь" - 4 (10), "Спутник" - 3 (10).-0-