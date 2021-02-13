Зимняя спартакиада "Культурная лыжня" прошла в Минске

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская зимняя спартакиада работников культуры "Культурная лыжня-2021" состоялась сегодня на лыжероллерной трассе в Веснянке. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

В соревнованиях участвовали команды всех областей, города Минска, а также подведомственных Министерству культуры организаций.

В итоге первое место у команды БГУКИ. На втором месте расположилась команда отдела культуры Новогрудского райисполкома, на третьем - аппарата Министерства культуры. - 0-.