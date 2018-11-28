Абоненты life:) смогут бесплатно звонить на горячую линию по безопасному выезду за границу

28 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Абоненты life:) получат бесплатный доступ к национальной горячей линии по безопасному выезду, пребыванию за границей и противодействию торговле людьми, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель общественного объединения "Клуб деловых женщин" Лариса Истомова.

Такая услуга пока доступна владельцам стационарных телефонов и абонентам мобильных операторов МТС и velcom. С 2 декабря к ней подключат пользователей life:). Таким образом возможность бесплатно звонить на горячую линию 8-801-201-5555 получат абоненты всех белорусских операторов сотовой связи. "Мы хотим охватить всех потенциальных клиентов. Это делается для того, чтобы больше жителей республики смогли бесплатно получать необходимую информацию по вопросам безопасного выезда и пребывания за рубежом. Открытие доступа решили приурочить к Международному дню борьбы за отмену рабства, который ежегодно отмечается во всем мире 2 декабря", - пояснила Лариса Истомова.

Национальная горячая линия 8-801-201-5555 работает ежедневно на базе общественного объединения "Клуб деловых женщин" с 5 февраля 2003 года. За это время на нее поступило более 41 тыс. обращений. Почти половина звонков (46%) связана с вопросами трудоустройства за рубежом. Востребована также информация о паспортно-визовом режиме, туризме, нюансах выезда за рубеж на постоянное место жительства, заключения брака, разводе и выезда с целью знакомства с иностранными гражданами. Полезными адресами и телефонами интересовались 10% абонентов, обучением - 3%.

Из общего количества обращений сложные и кризисные случаи составили около 16%. В основном они связаны с нарушением прав мигрантов, розыском пострадавших или пропавших за рубежом, торговлей людьми, выявлением фактов вербовки, с кражей или утерей документов, предотвращением сексуального насилия, в том числе в сети Интернет. С помощью государственных структур на родину вернулись 144 человека. Оказана реинтеграционная помощь (юридическая, медицинская, психологическая, социальная) 367 пострадавшим от торговли людьми.

С 2015 года сотрудники линии консультируют также иностранцев, прибывающих в Беларусь, по вопросам въезда, пребывания и социализации на территории республики. За этот период звонки поступили от граждан из 43 стран.

Национальная горячая линия по безопасному выезду, пребыванию за границей и противодействию торговле людьми работает при поддержке Международной организации по миграции в тесном сотрудничестве с МВД, МИД и другими ведомствами республики. Вся информация предоставляется бесплатно и анонимно.-0-