Грузовой электромобиль с возможностью беспилотного использования разрабатывает "Белкоммунмаш"

4 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Грузовой электромобиль с возможностью беспилотного использования "Белкоммунмаш" презентует до конца 2021 года. Об этом сегодня в кулуарах регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в Гродно рассказал генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" Олег Быцко, передает корреспондент БЕЛТА.

Основной темой форума в Гродно стали цифровые решения в различных сферах, в том числе и в сфере общественного и экологически чистого транспорта.

"Мы также движемся в этом направлении, участвуем в цифровизации экономики. И наша продукция - пассажирские транспортные средства - близка человеку. И создание комфортных условий для пассажира в части цифровизации транспортного средства", - отметил Олег Быцко. Он подчеркнул, что предприятие начало активно осваивать новые сферы. Налажен, в частности, выпуск электробусов, которые востребованы не только в Беларуси, но и за ее пределами.

"В этом году наше предприятие планирует создать опытный образец электрического грузового автомобиля. В первую очередь это транспортное средство будет предназначено для внутригородских грузоперевозок. Он также будет подготовлен под установку системы беспилотного управления первого уровня, которая обязательна к данному виду техники в странах ЕС. В дальнейшем уровень беспилотности можно будет повысить", - рассказал Олег Быцко. Он обратил внимание, что техника с электрическим приводом наиболее просто подходит для внедрения систем беспилотного управления. Особенно важно, что белорусский производитель сам изготавливает и проектирует электрооборудование для транспорта. Поэтому компетенции предприятия позволят внедрить новации без особых затрат. Презентуют электрогрузовик до конца 2021 года.

Также в планах "Белкоммунмаша" - междугородние электробусы. Для этого надо решить вопрос с созданием сети зарядной инфраструктуры, которая позволит электробусу заряжаться в любой точке страны. Работы в этом направлении ведутся. В следующем году планируется реализовать пилотный проект по созданию комплексной зарядной станции, которую смогут использовать как электробусы и коммерческий транспорт, так и все виды частных электромобилей.

Сегодня Гродно стал очередной площадкой регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы). Цель форума - создание диалоговой площадки для обсуждения вопросов защиты информации, в том числе персональных данных, развитие созданного электронного правительства Республики Беларусь, реализация элементов умного города на региональном уровне, повышение IT-грамотности общества, а также реализация IT-проектов государственных органов и организаций.

На гродненском форуме в фокусе внимания - цифровые решения в сферах здравоохранения и образования, а также защита персональных данных. Кроме этого, обсуждаются вопросы соблюдения законодательства в сфере электронного документооборота как внутри страны, так и при трансграничной торговле, а также использование электронной цифровой подписи.

Особое внимание уделено продвижению современных технологий на территории Беларуси в сфере цифровой трансформации: облачные технологии, ИТ-инфраструктура, технологии высокоскоростной передачи данных (4G и 5G), IoT- и смарт-решения.

В масштабном мероприятии принимают участие руководители государственных органов и организаций, областного и районных исполнительных комитетов, представители IT-компаний, банков, бизнеса и учебных заведений. Организаторами форума выступают Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг и Белорусские облачные технологии, при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь и Гродненского облисполкома.-0-

Фото Леонида Щеглова