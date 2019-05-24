Интерактивную карту для родителей "Безопасный дом" создали в Беларуси

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработана специальная интерактивная карта "Безопасный дом" , которая позволяет снизить детский травматизм. Аналогов в стране нет, сообщили БЕЛТА организаторы проекта.

Сервис в первую очередь предназначен для молодых родителей и тех, кто ими только планирует стать. Благодаря карте можно пройти комнату за комнатой и посмотреть, какие потенциально опасные зоны для малыша есть в доме. Всего за 20-30 минут можно лучше понять, что сделать для предупреждения ударов, ушибов, падения, отравления, ожогов в домашних условиях. В 3D-формате, двигая мышкой, можно просмотреть все уголки в коридоре, гостиной, детской, спальне, на кухне, в ванной комнате и во дворе и, нажав на предупреждающие значки в каждой из перечисленных локаций, прочитать краткую инструкцию с мерами предосторожности и способами решения проблемы, если она возникла.

По каждому изученному пространству подготовлен простой и эффективный game-тест, что позволит легко и быстро запомнить потенциально опасные места.

Интерактивная 3D-карта "Безопасный дом" создана в ходе инициативы "Дети в безопасности", которая реализуется по проекту "Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь" ("БЕЛМЕД"), финансируемого Европейским союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения.-0-