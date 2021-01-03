Китайский зонд "Тяньвэнь-1" достигнет орбиты Марса в феврале

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайский зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1" преодолел за 163 дня полета около 400 млн км и достигнет орбиты Марса в феврале, сообщает агентство "Синьхуа".

На утро 3 января зонд находится в 130 млн км от Земли и 8,3 млн км от Марса. Положение аппарата стабильное. Согласно плану полета, чуть больше, чем через месяц, он приблизится к Красной планете и начнет гасить скорость, после чего зайдет на орбиту и будет готовиться к посадке.

К Марсу зонд движется по дуге, поэтому расстояние от аппарата до Земли меньше, чем фактически пройденный им путь по направлению к конечной точке.

"Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля 2020 года с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан в южной китайской провинции Хайнань. По плану, зонд проработает на орбите Марса почти три месяца, после чего от него отделится модуль, который совершит посадку на территории низменности Утопия - крупнейшего ударного кратера Солнечной системы. После проверки всех систем марсоход покинет платформу и начнет изучение планеты.

Среди научных целей миссии - исследование морфологии и геологических характеристик поверхности Марса, поиски залежей льда и осадочных пород, изучение ионосферы, магнитного поля и внутренней структуры планеты. Во время подготовки миссии Государственное космическое управление КНР сотрудничало с Европейским космическим агентством, Францией, Австрией и Аргентиной.-0-