Китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал фотографии и видеоролики с Марса

20 мая, Пекин /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Две фотографии и два видеоролика, снятые китайским марсианским зондом "Тяньвэнь-1" во время и после посадки на Красную планету, опубликовало 19 мая Национальное космическое управление КНР.

Первая черно-белая фотография сделана камерой, распознающей препятствия, установленной в передней части марсохода. На фотографии зафиксировано, как съезд спускаемого модуля был протянут к поверхности Марса. Кроме этого, на ней четко виден участок дальнейшего направления марсохода, а линия марсианского горизонта кажется изогнутой из-за использования широкоугольного объектива.

Вторая фотография с цветным изображением сделана навигационной камерой, установленной в задней части марсохода. На ней видно, что его солнечные панели и антенна развернуты. На фотографии четко просматривается красная почва и скалы на поверхности Марса.

"Тяньвэнь-1" также передал на Землю видео, снятое камерой во время приземления. На ней показано, как спускаемый модуль с марсоходом отделяются от орбитального летательного аппарата во время приземления.

Зонд "Тяньвэнь-1" с марсоходом на борту опустился 15 мая на поверхность Марса в южной части равнины Утопия в северном полушарии Красной планеты. Он стал первым зондом Китая, совершившим посадку на другую планету.

Автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" запущена 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань. В феврале 2021 года аппарат вышел на орбиту Марса и провел трехмесячную съемку, заложив основу для беспрепятственной посадки на эту планету.-0-

Фото CNSA