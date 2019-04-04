Лучшие студенты и магистранты из пяти стран примут участие в турнире научных перспектив в Минске

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенческий турнир научных перспектив Sciteen-2019 пройдет 8-14 апреля в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

"3D-печать лекарственных средств, "мясо из пробирки", разработка платформы для поиска пропавших людей, создание бионического глаза и "Тесла" для горнодобывающей промышленности - это далеко не все темы, которые будут рассматриваться в стенах Национальной академии наук Беларуси во время турнира. Для обсуждения своих научных идей для решения актуальных проблем различных сфер науки и промышленности соберутся студенты ведущих университетов Беларуси, России, Украины, Германии и Франции", - рассказали в пресс-службе.

В 2019 году турнир Sciteen проводится НАН Беларуси совместно с БГУ уже в пятый раз. В отборочном этапе турнира приняли участие более 100 студентов из 20 вузов в пяти странах. Лучшие участники прибудут на очный этап соревнований в Минске.

Турнир Sciteen - командное соревнование, где студентам и магистрантам предлагается решить актуальные фундаментальные и прикладные проблемы мира науки и промышленности на стыке различных научных дисциплин: физики, химии, биологии, медицины, экологии, IT и т.д. Участники представляют свои научные исследования по заданной теме перед публикой, обсуждают их с коллегами из других университетов и стран. Все это оценивается членами жюри, которыми являются ученые и преподаватели ведущих исследовательских институтов и университетов разных стран, а также представители компаний - партнеров мероприятия из сферы науки и технологий. "Такой формат научного взаимодействия разных поколений не имеет аналогов и приносит пользу развитию исследовательского потенциала молодежи, а темы, обсуждаемые на турнире, демонстрируют, что наука не имеет границ", - отметили в пресс-службе НАН.-0-