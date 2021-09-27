Около 150 научно-технических разработок представят на выставке "ТехИнноПром"

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 150 научно-технических и инновационных разработок в области робототехники, аддитивных технологий, новых материалов, энергетики и рационального энергосбережения представят белорусские разработчики на выставке "ТехИнноПром", которая состоится 28-30 сентября в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе ГКНТ.

На коллективном стенде Государственного комитета по науке и технологиям свои экспонаты продемонстрируют учреждения и организации Национальной академии наук Беларуси, Министерства образования, а также Минский областной технопарк и Белорусский инновационный фонд.

Среди наиболее интересных разработок - электрогрузовик МАЗ-4381 EE, предназначенный для внутригородских и пригородных перевозок грузов до 4,5 т; детали сложной формы, полученные методами FDM (3D-печать послойно оплавленной полимерной нитью) и SLA (3D-печать послойной лазерной фотополимеризации) для машиностроения; георешетка; автоматизированные 5-координатные комплексы плазменной и гидроабразивной резки; многослойные покрытия, устойчивые к ударным нагрузкам; контрольно-измерительные СВЧ-приборы и оборудование (калориметр, генератор сигналов, векторные анализаторы цепей, ваттметр поглощаемой мощности); снегоболотоход и др.

Международная выставка технологий и инноваций в промышленности "ТехИнноПром" пройдет в столичном Футбольном манеже по адресу: пр.Победителей, 20/2 (на одной площадке с международными специализированными выставками "Химия. Нефть и газ", "Полимеры и композиты", а также "Профсварка").-0-