ПО для электронного обращения гарантий между банками и таможней запустили в опытно-промышленную эксплуатацию

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня начинается опытно-промышленная эксплуатация программного обеспечения, позволяющего выпускать банковские гарантии и иные сообщения, связанные с их обращением, в пользу таможенных органов в виде электронного документа, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Это также позволит осуществлять обмен соответствующей информацией между информационной сетью Нацбанка, функционирующей по технологии блокчейн, и информационной системой Государственного таможенного комитета. Данный проект реализуется в соответствии с соглашением об информационном взаимодействии в области банковских гарантий между Нацбанком и ГТК.

"Внедрение механизма электронного обращения банковских гарантий позволит субъектам хозяйствования оптимизировать порядок взаимодействия по вопросам гарантированного исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов и прочих платежей, что должно положительно отразиться на ведении бизнеса. Это позволит банкам упростить процедуру взаимодействия с таможенными органами и сократит время с момента выпуска гарантии банком до ее принятия таможенным органом", - отметили в Нацбанке.

Ввод программного обеспечения по взаимодействию информационной сети Национального банка и инфосистемы ГТК в промышленную эксплуатацию планируется с 1 августа.

С начала этого года банки Беларуси выпустили 2 617 гарантий в пользу таможенных органов. Все гарантии выпущены на бумажном носителе.-0-