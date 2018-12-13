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Побывать в резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще можно будет онлайн

Технологии 13.12.2018 | 20:54
Фото пресс-службы Белтелерадиокомпании
Фото пресс-службы Белтелерадиокомпании
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13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания с 17 декабря будет вести online трансляцию из резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы медиахолдинга Светлана Смолонская-Красковская.

"Беловежская пуща - одна из самых знаменитых туристических достопримечательностей Беларуси. В декабре взрослые и дети со всего мира спешат сюда, чтобы увидеть Деда Мороза и познакомиться с героями любимых сказок, принять участие в праздничных забавах, поводить хороводы вокруг елки и попробовать необычные белорусские блюда. В этом году впервые оказаться в усадьбе волшебника можно будет, не выходя из дома. С 17 декабря по 14 января с утра до вечера на сайте медиахолдинга будет идти online трансляция из резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще", - рассказала Светлана Смолонская-Красковская.

По ее словам, для этого на главных локациях комплекса установлены три веб-камеры с выверенными операторами АТН видами на поместье Деда Мороза, поляны "Белоснежка и семь гномов" и "Двенадцати месяцев". "Каждая из локаций предлагает многочисленным гостям резиденции различные запоминающиеся активности, погружает в самобытный антураж белорусского фольклора. Теперь понаблюдать за всем, что происходит в эпицентре белорусской новогодней сказки, можно в любой точке мира - достаточно лишь выхода в интернет. Презентация проекта "Дед Мороз Online" состоялась в эфире "Панорамы" на "Беларусь 1". В мистическом ролике главный новогодний герой демонстрирует прекрасную осведомленность в сфере современных технологий, исполняет желание двух белорусских девочек - и, вероятно, большинства белорусов - чтобы новогодняя ночь выдалась снежной. К слову, съемки ролика проходили в лесах Беловежской пущи и в самой резиденции Деда Мороза", - отметила руководитель пресс-службы.

Акция Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании "Дед Мороз Online" реализуется при технической поддержке РУП "Белтелеком".-0-

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