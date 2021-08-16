Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb установлена на стартовой площадке Байконура

Фото ТАСС
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb установлена на стартовом комплексе площадки ?31 ("Восток") космодрома Байконур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Роскосмоса.
В Роскосмосе уточнили, что специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня.
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Байконур запланирован на 20 августа. Она должна вывести на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb. Таким образом, количество космических аппаратов этой группировки достигнет 288. Выведение займет 3 часа 45 минут.
Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.-0-
В Роскосмосе уточнили, что специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня.
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Байконур запланирован на 20 августа. Она должна вывести на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb. Таким образом, количество космических аппаратов этой группировки достигнет 288. Выведение займет 3 часа 45 минут.
Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.-0-