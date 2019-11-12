Роботов с коллективным разумом разработали в США - видео

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Массачусетского технологического института показали принцип работы своих роботов, которые объедены в коллективный разум.

Устройство выполнено в виде кубика. Каждый такой роботизированный куб может самостоятельно передвигаться, крутиться со скоростью около 20 тысяч оборотов и прыгать. Помимо всего прочего, гаджет оборудован магнитами, которые помогают нескольким роботам соединяться и работать по принципу коллективного разума.

Робот-кубик может собираться в различные конструкции и вместе взаимодействовать. По словам исследователей, такие устройства могут пригодиться для спасения людей. Например, создавать лестницы или мосты во время чрезвычайных ситуаций. -0-