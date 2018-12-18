Ученые предлагают использовать в сельском хозяйстве шмелей вместо дронов

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда студентов и научных сотрудников Университета Вашингтона предложила технологию по использованию шмелей для мониторинга сельскохозяйственных полей, заменив насекомыми дроны, которые сейчас часто используются фермерами. Об этом сообщает издание Motherboard.

Технология предполагает, что на шмелей будут устанавливаться "рюкзаки" с электронными датчиками. Дело в том, что эти насекомые могут нести на себе груз, практически равный их собственному весу. С ним они способны за раз преодолеть до 19 км. Даже самые лучшие дроны по дальности полета от оператора сильно уступают: их максимальная дистанция лишь 6,5 км.

Датчики позволяют каждые 4 секунды собирать и анализировать информацию о влажности и температуре. По возвращении шмеля в улей собранные данные выгружаются. Там же перезаряжается батарея прибора (она может работать 7 часов). Однако операторам придется точно рассчитывать время полетов, ведь насекомые живут около месяца и могут погибнуть в пути. Упавший в поле шмель потеряется там вместе с прибором. Еще один недостаток технологии - изготовление и установка электроники на шмелей пока что осуществляются вручную.-0-