В Японии к 2022 году наладят массовый выпуск летающих мотоциклов

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Токийская венчурная компания ALI Technologies Inc. планирует к 2022 году наладить массовый выпуск летающих мотоциклов, сообщает газета The Japan Times .

ALI Technologies, которая в основном специализируется на разработке беспилотников, планирует реализовать свой новый продукт - "парящий мотоцикл" - в странах с плохой дорожной инфраструктурой, в первую очередь в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

По словам генерального директора компании Шухея Комацу, летающий мотоцикл основывается на технологии беспилотных летательных аппаратов. Транспортное средство будет оснащено винтом и сможет подниматься над землей на десятки сантиметров. Оно также будет иметь специальные датчики, которые позволят ему избегать препятствий.

В конце следующего года ALI Technologies готовится выпустить ограниченную партию для продажи. По словам Шухея Комацу, летающие мотоциклы будут сопоставимы по цене с микроавтобусами.-0-