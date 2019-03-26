В Японии к 2022 году наладят массовый выпуск летающих мотоциклов

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Токийская венчурная компания ALI Technologies Inc. планирует к 2022 году наладить массовый выпуск летающих мотоциклов, сообщает газета
ALI Technologies, которая в основном специализируется на разработке беспилотников, планирует реализовать свой новый продукт - "парящий мотоцикл" - в странах с плохой дорожной инфраструктурой, в первую очередь в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.
По словам генерального директора компании Шухея Комацу, летающий мотоцикл основывается на технологии беспилотных летательных аппаратов. Транспортное средство будет оснащено винтом и сможет подниматься над землей на десятки сантиметров. Оно также будет иметь специальные датчики, которые позволят ему избегать препятствий.
В конце следующего года ALI Technologies готовится выпустить ограниченную партию для продажи. По словам Шухея Комацу, летающие мотоциклы будут сопоставимы по цене с микроавтобусами.-0-
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