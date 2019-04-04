В Китае тестируют вертикальную парковку

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае в тестовом режиме запустили новую технологию, позволяющую сэкономить 70% парковочных мест. Разработчики проекта разместили видео с демонстрацией нового способа размещения автомобилей на своем YouTube-канале .

Сообщается, что для того, чтобы припарковать машину, от водителя требуется лишь заехать на стоянку, где авто размещается на специальной платформе.

После того, как автомобиль становится на парковочном месте, данная платформа начинает наклоняться назад примерно на 30 градусов. За счет такой вертикальной парковки место на стоянке сокращается и появляется возможность разместить еще несколько автомобилей.

"Если вы хотите забрать автомобиль, вы входите на парковку, парковочная стойка выдвигается автоматически, вы садитесь в машину, уезжаете, и парковочная стойка возвращается на исходную позицию", - объяснил представитель компании Chongqing Chaoli High-Tech Co, Ltd.-0-