В Китае запущен первый в мире зонд для исследования темной стороны Луны

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай 8 декабря запустил первый в мире зонд для исследования темной стороны Луны. Запуск космического аппарата стал очередным шагом китайской программы. Cообщает портал N+1 со ссылкой на портал NASASpaceFlight.com.

"Зонд под названием Chang'e-4 должен сесть у Южного полюса Луны. Ранее космические аппараты уже осматривали темную поверхность Луны, но пока не приземлялись на ней. Зонд оборудован панорамной камерой и измерительными приборами", - говорится в сообщении.

Ожидается, что посадка зонда состоится в начале января в районе южного полюса Луны.

Китай к 2020 году планирует отправить на Луну луноход, построить к 2022 году собственную космическую станцию, отправить к 2029 году исследовательскую миссию на Юпитер.-0-