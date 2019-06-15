В Пекине прошел пробный запуск ветки метро с беспилотными поездами из центра города в новый аэропорт "Дасин"

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пробный запуск беспилотных поездов состоялся в субботу на линии пекинского метрополитена, соединяющей центр города с новым международным аэропортом "Дасин", сообщает Синьхуа.

Новая линия метро имеет протяженность 41,4 км и поддерживает систему беспилотного управления. Поезда этой ветки способны развивать скорость до 160 км/ч и перевозить до 448 пассажиров. С помощью новой линии метро за 19 минут можно будет добраться от станции Цаоцяо на южной части третьего транспортного кольца Пекина до международного аэропорта "Дасин", который будет введен в строй к концу нынешнего сентября.

Данная линия стала одной из частей интегрированной транспортной сети, которая объединит в себе метро, автострады, междугородние и высокоскоростные железные дороги с аэропортом в центре.-0-