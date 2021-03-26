Авария на Суэцком канале может привести к серьезным сбоям в глобальных цепочках поставок

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снятие с мели контейнеровоза, блокирующего Суэцкий канал, произойдет не ранее следующей среды, что может привести к серьезным сбоям во всех глобальных цепочках поставок, начиная от нефти до зерна и автомобилей, сообщает Bloomberg.

Из-за аварии может пострадать отрасль контейнерных перевозок, которая начинает работать на полную мощность, угрожая новыми задержками для европейских компаний и потребителей, которые полюбили быстрые онлайн-покупки во время пандемии. Есть также опасения, что произошедшее усугубит логистические проблемы Европы: отмененные рейсы, нехватка контейнеров и более высокие ставки фрахта.

Как заявил Крис Роджерс, ведущий торговый аналитик компании S&P Global Market Intelligence Panjiva, задержки, скорее всего, увеличат расходы на доставку, в результате чего произойдет рост дефицита потребительских товаров, который приведет к росту цен на них.

Суда, которые должны были пересечь Суэцкий канал, начинают дорогостоящие и трудоемкие обходы вокруг Африки. Стоимость доставки также растет, например, цена перевозки 40-футового контейнера из Китая в Европу выросла почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Южнокорейская компания HMM Co. поручила контейнерному судну, вышедшему из Великобритании 22 марта, обогнуть мыс Доброй Надежды, чтобы избежать затора. По словам аналитика Ребекки Чиа, по меньшей мере у семи судов со сжиженным природным газом были скорректированы маршруты.

Известно, что по Суэцкому каналу проходит 12% мирового потока грузоперевозок, он также является одной из наиболее загруженных водных магистралей мировых танкерных перевозок нефти.-0-