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Более 40 человек погибли и десятки пострадали при взрыве во дворце бракосочетаний Кабула

В мире 20.11.2018 | 21:24
Фото Reuters
Фото Reuters

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 43 человек погибли и 83 получили ранения в результате взрыва во дворце бракосочетаний в столице Афганистана, сообщает русская служба ВВС.

Священнослужители собрались на празднества в честь дня рождения пророка Мухаммеда. По данным телеканала Tolo News, на торжествах в банкетном зале в момент взрыва находились около тысячи человек.

Предварительно сообщается, что взрыв совершил смертник.

Между тем агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление минздрава Афганистана, пишет о 50 погибших и 72 пострадавших.

Пока ответственность за этот взрыв никто на себя не взял.

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Теги
Афганистан, взрывы, смерть, травматизм
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