Более 6 тыс.евро уже собрано на восстановление собора Парижской Богоматери

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На восстановление собора Парижской Богоматери собрано уже более 6 тыс. евро, сообщила газета Monde .

Сбор средств проходит на платформе "Финансирование восстановительных работ в соборе Парижской Богоматери". К настоящему моменту деньги пожертвовали 240 человек. Позже средства будут переданы ректору собора.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Нотр-Дам будет восстановлен. Эксперты считают, что полная реконструкция займет 10 лет.

Как сообщалось, возгорание произошло на верхних уровнях здания 15 апреля примерно в 18.50 по местному времени. По некоторым данным, очаг мог находиться на строительных лесах - в здании ведутся реставрационные работы. В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли. В тушении собора были задействованы более 400 пожарных. Им потребовалось около 9 часов, чтобы ликвидировать возгорание.

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа. Нотр-Дам-де-Пари расположен в восточной части острова Сите на месте первой христианской церкви французской столицы и включен в список мировых исторических памятников. В 2013 году собор отметил 850-летие, ежегодно его посещают около 14 млн человек.-0-