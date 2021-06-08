8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чехия 21 июня откроет границы для граждан ЕС и Сербии, сообщает информационное агентство AFP.

При въезде в страну путешественники должны будут предъявить документ, подтверждающий вакцинацию или перенесенную коронавирусную инфекцию, либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Власти увеличили лимит на посещение культурных мероприятий до 1 тыс. человек в помещении и до 2 тыс. человек на открытом воздухе. В большинстве регионов страны в школах разрешили не носить маски детям и учителям.

В Чехии с 31 мая работают магазины, рестораны, кинотеатры, театры и концертные залы. Носить маски в общественных местах обязательно.-0-