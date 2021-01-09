Число погибших при сходе лавины в Норильске увеличилось до трех

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После обнаружения тела мужчины, пропавшего при сходе лавины на горнолыжной базе в Норильске, число жертв происшествия увеличилось до трех, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее во время поисковых мероприятий под снегом обнаружили 14-летнего подростка, который с тяжелыми травмами доставлен в больницу, сейчас он находится в реанимации. Погибли 38-летняя женщина и ее полуторагодовалый ребенок. Еще один человек выбрался самостоятельно и вызвал спасателей. Он обратился за медицинской помощью, но госпитализация ему не потребовалась.

По данным МЧС России, под лавину попали пять домов, в которых находились люди. На месте работают 200 спасателей и 18 единиц техники.

Источник ТАСС в экстренных службах подчеркнул, что в районе ЧП существует угроза повторного схода лавины. В связи с этим принимаются необходимые меры безопасности. В руководстве комплекса отметили, что лавина накрыла территорию в 300 кв.м.

Горнолыжный комплекс "Гора Отдельная" находится на окраине Норильска. На курорте оборудованы семь спусков, имеющих различную степень сложности.-0-