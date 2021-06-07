Число погибших при столкновении поездов в Пакистане увеличилось до 50

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате столкновения двух пассажирских поездов в Пакистане увеличилось до 50, более 70 человек пострадали, сообщает телеканал ARY News.

Ранее сообщалось о 30 погибших.

Авария произошла утром 7 июня в районе города Готки на юге страны. Один из поездов сошел с рельсов, а затем в него врезался другой пассажирский состав. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и спасатели. Пострадавшие были отправлены в ближайшие больницы. По данным железнодорожных чиновников, в обоих поездах находились около 1,1 тыс. человек.-0-