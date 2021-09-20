Число погибших при стрельбе в пермском университете выросло до восьми

У входа на территорию Пермского государственного университета. Фото ТАСС

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете выросло до восьми, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

"В результате восемь человек погибли, еще несколько пострадали", - уточнили в СК.

В Минздраве подтвердили эту информацию, уточнив, что медпомощь оказывается 24 пострадавшим.

По данным ведомства, стрельбу на территории университета открыл студент. Его личность установлена. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.

В Прикамье в связи со стрельбой в вузе 20 сентября отменены занятия во всех школах, техникумах и колледжах, сообщили в правительстве региона.-0-